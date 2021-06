Djokovic, Murray, Schwartzman y Muguruza pasan a tercera ronda en Wimbledon

Londres, Reino Unido | El tenista serbio Novak Djokovic, el argentino Diego Schwartzman y la española Garbiñe Muguruza vencieron este miércoles en el torneo de Wimbledon, tercer Grand Slam de la temporada, distinta suerte que la estadounidense Sofia Kenin y el español Pablo Carreño, que quedaron eliminados.



El serbio, número 1 del mundo y ganador en cinco ocasiones de la cita londinense, se clasificó para la tercera ronda al deshacerse tranquilamente del sudafricano Kevin Anderson (102º del ranking ATP) con un triple 6-3.

El duelo entre ambos tenistas fue la repetición de su final de Wimbledon-2018 en la que el serbio se impuso con holgura por 6-2, 6-2 y 7-6 (7/3).

"Me sentí cómodo con mi servicio y sabía que en los intercambios largos tendría ventaja", analizó Djokovic. "Tenía que ser sólido y no asumir demasiados riesgos. Lo he hecho mejor de lo que pensaba", afirmó.

El de Belgrado se medirá en la siguiente ronda al estadounidense Denis Kudla (N.114 y procedente de la ronda previa), que venció al italiano Andreas Seppi (N.90) por 6-2, 6-4 y 6-2.

Pese a algunas caídas por resbalones de los que salió completamente ileso, Djokovic controló en todo momento el partido de este miércoles.

Por su parte, el argentino Schwartzman (11º del mundo) venció en su partido de segunda ronda al local Liam Broady (143º) por 4-6, 6-2, 6-1, 6-4 y jugará en la siguiente etapa contra el húngaro Marton Fucsovics (48º).

De su lado, el italiano Matteo Berrettini, número 9 mundial, necesitó cuatro sets para rendir al argentino Guido Pella (N.59) por un resultado de 6-4, 3-6, 6-4, 6-0.

- Carreño, Kenin y Andreescu, KO -

No le imitó Carreño, número 13 del mundo. El español prolongó sus malos resultados en el Grand Slam de hierba un año más, después de caer 7-6 (8/6), 6-4, 7-5 contra un complicado rival en esta superficie, el estadounidense Sam Querrey (N.54).

Quien sí ganó este miércoles fue el chileno Cristian Garín, favorito número 17 en la cita londinense, aunque necesitó apurar los cinco sets para superar al español Bernabé Zapata (N.125) por 6-7 (6/8), 6-3, 3-6, 6-3, 6-2.

Garín se verá las caras en segunda ronda con el australiano Marc Polmans (N.154), otro clasificado desde la previa, como Zapata.

En el último partido del día, el británico Andy Murray (exnúmero uno mundial, actual 118º) superó la segunda ronda tras ganar 6-3, 4-6, 4-6, 6-4 y 6-2 al alemán Oscar Otte (151º).

En el cuadro femenino, Svitolina, número 5 del ranking WTA, empleó tres sets (6-3, 2-6, 6-3) para derrotar a la belga Alison Van Uytvanck (N.57) y en segunda ronda se enfrentará a la polaca Magda Linette (N.44).

La canadiense Bianca Andreescu, número 7 mundial, no pudo cumplir con su papel de quinta favorita y fue aplastada por 6-2, 6-1 por la francesa Alizé Cornet (N.58) este miércoles.

La estadounidense Sofia Kenin, número 6 mundial, quedó también eliminada, en su caso al perder ante su compatriota Madison Brengle (82ª) por 6-2 y 6-4.

- Alegrías colombianas -

La española Garbiñe Muguruza, campeona de Wimbledon en 2017 y número 12 mundial, avanzó a la tercera ronda al vencer sin excesivas complicaciones a la neerlandesa Lesley Kerkhove (90ª) por 6-1 y 6-4.

La también española Paula Badosa (N.33), reciente cuartofinalista de Roland Garros, derrotó a su compatriota Aliona Bolsova en un trabajado partido de tres sets (6-2, 5-7, 6-2) en primera ronda.

A tercera ronda avanzó la colombiana María Camila Osorio, procedente de las rondas de clasificación, que sorprendió a la rusa Ekaterina Alexandrova (36ª) por 7-5 y 6-2.

Osorio jugará en su siguiente partido contra la bielorrusa Aryna Sabalenka, cuarta del mundo.

La otra buena noticia para Colombia la dio Daniel Elahi Galán (112º), que venció en su partido de primera ronda al argentino Federico Coria (87º), por 6-4, 4-6, 7-5, 7-5.

Además de las despedidas de Guido Pella y Federico Coria, Argentina perdió en los cuadros individuales de este Wimbledon a Nadia Podoroska (39ª), Juan Ignacio Londero (129º), Marco Trungelliti (205º), derrotados este miércoles.

La victoria de Schwartzman evitó un miércoles trágico para la delegación albiceleste en Londres.