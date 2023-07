Djokovic inicia el camino al octavo Wimbledon en el regreso de los rusos al pasto londinense

Novak Djokovic inició su camino hacia un 8º título de Wimbledon y su 24º Grand Slam con su 40º victoria en la hierba del All England Club, al que regresaron este lunes los tenistas rusos y bielorrusos, excluidos el año pasado por el ataque de Moscú a Ucrania.

Es la 29ª victoria consecutiva en Wimbledon para Djokovic, que se mantiene imbatido sobre la hierba del All England Club desde que fue eliminado en cuartos de final en 2017.

"El primer partido (en hierba) siempre es un poco arriesgado, porque no he disputado torneos de preparación y el pasto es una superficie completamente diferente de la tierra batida en términos de estilo de juego, de táctica, y eso demanda un poco de tiempo de adaptación", añadió.

"He logrado hacerlo en los últimos años y no hay razón para pensar que no podré volver a hacerlo, pero voy partido a partido, esperando que mi nivel aumente progresivamente".