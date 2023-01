Djokovic iguala los 22 Grand Slams de Nadal

"Este ha sido uno de los torneos más desafiantes que he jugado en mi vida considerando las circunstancias: no jugar el año pasado, volver este año. Quiero agradecer a todo el mundo que me hizo sentir bienvenido", dijo tras recoger su premio, con el número 22 impreso en la chaqueta.



"Esta probablemente es la mayor victoria en mi vida considerando las circunstancias", agregó Djokovic, que todavía no ha perdido ninguna final en Australia.