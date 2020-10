Djokovic: "Fui batido por alguien que estuvo perfecto"

"Es fenomenal. Fui batido por alguien que estuvo perfecto", admitió este domingo en rueda de prensa Novak Djokovic tras haber caído ante Rafael Nadal en la final de Roland Garros por 6-0, 6-2 y 7-5.

Fue dominado. ¿Estaba al mejor nivel físico?

Todo iba bien, estaba preparado para este partido. Simplemente fui superado, fui batido por alguien que estuvo perfecto hoy. En particular en los dos primeros sets. Eso es todo. No buscaré otra explicación a esta derrota. Simplemente fue mejor. En tierra batida, cuando juega como ahora, es muy difícil ganarle un set. Pienso que tuve una opción en el tercero, pero no la pude aprovechar.

Lea también Tenis Nadal gana Roland Garros e iguala los 20 Grand Slams de Federer En 2 horas y 41 minutos el español desarmó en la final al serbio Djokovic, para ampliar a 13° su récord de trofeos en la capital francesa.

​¿Qué podía haber hecho mejor?

No tengo gran cosa a responder: fui completamente superado por Rafa, por un jugador mejor en la pista. No fallaba nada y metía todas las bolas, jugando muy bien tácticamente. Me ha sorprendido por su nivel de juego, por la calidad de su tenis. Es fenomenal. Fue el mejor en la pista y merece la victoria.

¿Las condiciones no le ayudaron tanto como se esperaba?

Pensaba que me serían favorables. Me sentí bien durante todo el torneo, he jugado un tenis muy bueno, gané en Roma, tenía confianza en mi juego. Pero Rafa ha demostrado que nos equivocábamos. Por eso es un inmenso campeón. Jugó un partido fantástico. Tácticamente quizás me precipité un poco, intenté acortar los intercambios, probablemente estuve muy tenso en los golpes ganadores. No construí suficientemente los puntos. Pero él también me empujó con su increíble defensa. Metía muchas bolas. Algunos de mis golpes hubieran sido ganadores contra nueve adversarios de diez. No contra él. Tenía que intentar cosas, pero no encontré la solución".