Djokovic disfruta un regreso triunfal a un Abierto de EEUU con sorpresas

29 de agosto de 2023, 7:28 AM

Cerca de las once de la noche del lunes, Djokovic fue recibido con una enorme ovación en la pista Arthur Ashe de Flushing Meadows (23.000 asientos), la mayor del mundo, donde se encontraban personalidades como el expresidente Barack Obama y su esposa, Michelle.

Recibido con gritos de "Welcome back, Novak" (Bienvenido de nuevo, Novak), Djokovic no tuvo piedad de un rival que debutaba en el cuadro principal del US Open.