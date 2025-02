Djokovic critica las "incoherencias" del sistema antidopaje en el tenis

Novak Djokovic exhortó este lunes a las instancias del tenis mundial a revisar el sistema antidopaje, apuntando a las “incoherencias” en el trato hacia las estrellas Jannik Sinner e Iga Swiatek, y hacia los jugadores peor clasificados.

La Agencia Mundial Antidopaje (AMA) anunció el sábado haber alcanzado un acuerdo con el número uno del mundo, Jannik Sinner, después de un control en marzo de 2024 que reveló trazas de clostebol, un anabolizante. Ese acuerdo establece una suspensión de tres meses para el italiano de 23 años, triple ganador en Grand Slam, que se exponía a una suspensión de dos años y podrá regresar a la competición a finales de mayo, antes de Roland Garros.

La AMA había decidido semanas atrás no recurrir la suspensión de un mes infligida a la segunda del ranking femenino, la polaca Iga Swiatek, después de dar positivo en trimetazidina, un mediacamento cardíaco prohibido.

"La mayoría de los jugadores con los que he hablado en vestuarios, no sólo estos últimos días, sino también los últimos meses, no están satisfechos con la forma en que se ha gestionado todo el proceso", declaró Djokovic este lunes desde Doha, donde regresó a la competición en un partido de dobles luego de su abandono en semifinales del Abierto de Australia.