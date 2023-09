Djokovic contra Medvedev, una revancha por la gloria en el US Open

9 de septiembre de 2023, 11:33 AM

Novak Djokovic acaricia otro pedazo de gloria este domingo en la final del US Open, donde puede igualar el récord histórico de 24 títulos de Grand Slam . Su rival, en un guiño de la historia, volverá a ser Daniil Medvedev , quien le asestó en ese escenario una de sus derrotas más traumáticas.

A sus 36 años, Djokovic no ha faltado a una sola final grande este curso , elevando trofeos en el Abierto de Australia y Roland Garros y cediendo solo el de Wimbledon ante Alcaraz, su nuevo gran adversario.

"No quiero que vuelva a ocurrir".

"No tengo mucho tiempo ni me permito demasiado pensar en la historia", apuntó. "Cuando lo hice en el pasado, como en la final de 2021, me sentí abrumado por la ocasión y rendí por debajo de mis posibilidades".