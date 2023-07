Djokovic avanza determinado a semis de Wimblendon, Svitolina elimina a Swiatek

Wimbledon, Reino Unido | Advirtiendo a sus rivales que no piensa dejarles ganar, Novak Djokovic pasó el martes a semifinales de Wimbledo n por 12ª vez, donde también estará la ucraniana Elina Svitolina , "más fuerte" que nunca tras ser madre y sufrir la guerra en su país.

El serbio de 36 años, que busca su octavo título en el All England Club londinense y el 24º Grand Slam de su carrera, se impuso en dos horas y 48 minutos al ruso Andrey Rublev por 4-6, 6-1, 6-4 y 6-3.

Djokovic, actual número 2 del mundo tras haber sido el tenista con más semanas acumuladas con número 1 de la historia, ha alcanzado ahora tantas semifinales de Grand Slam, 46, como el retirado Roger Federer y no ha perdido un partido en la pista central de Wimbledon desde 2013.

Sin embargo, aseguró que no le gusta "pensar en los números" cuando está disputando un torneo y que "adora" el hecho de ser el adversario al que todos sueñan con imponerse.

"Ellos quieren ganar, pero no va a suceder", dijo con una carcajada, determinado a llegar a la final del domingo, donde podría encontrarse con el español Carlos Alcaraz, primera raqueta del mundo al que venció en junio en París cuando este se vio afectado por fuertes calambres debidos a los nervios.

Djokovic, por su parte, aseguró no temer la presión. "Forma parte de lo que hacemos", dijo, y "despierta las emociones más bellas en mí y me motiva y me inspira para jugar mi mejor tenis".