Djokovic asegura que llega mejor preparado a Wimbledon tras la decepción en Roland Garros

Wimbledon, Reino Unido | Novak Djokovic, siete veces campeón de Wimbledon, aseguró este sábado que llega al Grand Slam londinense, que comienza el lunes, "mejor preparado" que a Roland Garros, donde cayó en la tercera ronda.

"Roland Garros fue muy exigente físicamente. Jugué tres partidos y todos duraron alrededor de cuatro horas (salvo el primero, que gané en menos de tres)", destacó el serbio de 39 años, quien persigue desde 2023 un histórico vigesimoquinto título de Grand Slam.

"Pero estoy orgulloso de mi esfuerzo. Perdí en tercera ronda contra un rival de menos de 20 años (el brasileño Joao Fonseca, número 27 del mundo) y luché hasta el final", afirmó.

Djokovic ocupa actualmente el octavo puesto del ranking ATP.

Después de la lesión en el hombro derecho que lo mantuvo alejado del circuito entre el Masters 1000 de Indian Wells, donde cayó en octavos de final a principios de marzo, y el Masters 1000 de Roma, donde regresó en mayo, el serbio explicó que "el plan era, en cualquier caso, llegar en mi mejor nivel a Wimbledon".

"Sabía que, tras haber jugado muy pocos partidos oficiales antes de disputar Roland Garros, sería bastante difícil llegar lejos en París. Y así fue", insistió Djokovic, quien debutará el lunes en Wimbledon frente al chino Wu Yibing, número 99 del mundo.

No obstante, esa eliminación temprana "me dio un poco más de tiempo para preparar Wimbledon", valoró el tenista serbio.

"En comparación con el polvo de ladrillo, jugar sobre hierba exige menos esfuerzo físico, y eso me beneficia", explicó Djokovic, quien esta temporada solo ha disputado cuatro torneos.