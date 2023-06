Djokovic asciende a los cielos en Roland Garros con su 23º Grand Slam

"Otro día, otro récord para ti, reescribes la historia del tenis de nuevo. Es difícil de explicar lo increíble y bueno que eres, cuánta inspiración has dado a la gente en el mundo", le dedicó Ruud en la ceremonia de trofeos.

"Todas mis felicitaciones por este logro increíble, Novak Djokovic", escribió en Twitter Nadal. "23 es un número que parecía imposible de conseguir hace unos años, ¡y tú lo has logrado!", añadió el mallorquín.

Al serbio le preguntaron por la posibilidad de ganar un 24º y 25º grande: "Sí, ¿por qué no? Me siento bien este año, ya gané los dos Grand Slam que jugué este año, así que, ¿por qué no?".