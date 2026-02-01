Carlos Alcaraz vence a Djokovic en Australia y completa el Grand Slam

Melbourne, Australia | El español Carlos Alcaraz derrotó este domingo al serbio Novak Djokovic en la final del Abierto de Australia para convertirse en el tenista más joven de la era Open (desde 1968) en conquistar los cuatro títulos del Grand Slam.

Alcaraz, de 22 años, se sobrepuso a un primer set de nivel estratosférico de Djokovic y terminó imponiéndose por 2-6, 6-2, 6-3 y 7-5, en una final que no tuvo la épica de las semifinales, pero sí una clara demostración de superioridad física y mental del español.

Nadal presente

Ante los ojos de su legendario compatriota Rafael Nadal, presente en la Rod Laver Arena, Alcaraz acabó imponiendo una intensidad que Djokovic, 16 años mayor, no logró sostener.

"Ha sido un honor jugar por primera vez delante de ti", le dijo Alcaraz a Nadal al recoger su trofeo de campeón.

También tuvo palabras para su rival: "Eres una inspiración no solo para mí, sino para todos los atletas. Para mí es un honor compartir vestuario contigo".

El triunfo en su primera final en Melbourne le permitirá además afianzarse como número 1 del ranking ATP, luego de que el vigente campeón y N.2 del circuito, Jannik Sinner, fuera eliminado en semifinales por Djokovic.

Es el séptimo título de Grand Slam para Alcaraz, que ya había ganado Roland Garros (2023 y 2025), Wimbledon (2023 y 2024) y el US Open (2022 y 2025).

Para la temporada 2026, el español había señalado que el título en Australia era uno de sus grandes objetivos.

Sin 25.º Grand Slam para el serbio

Djokovic, de casi 39 años, perdió otra ocasión para convertirse en el primer tenista de la historia, hombre o mujer, en alcanzar los 25 títulos de Grand Slam, por lo que sigue compartiendo el récord (24) con la australiana Margaret Court.

En su discurso como subcampeón, el serbio dejó dudas sobre su futuro:

"Solo Dios sabe lo que pasará mañana; hablaremos dentro de seis o doce meses. Ha sido un viaje increíble. ¡Os quiero, chicos!", dijo al público.

Convencido de que cuanto más largo fuera el partido mayores serían las opciones de triunfo de Alcaraz, Djokovic comenzó a un nivel superlativo.

Intratable con el servicio y muy agresivo al resto, el serbio apenas necesitó 34 minutos para llevarse el primer set.

Superioridad física

Era imposible sostener ese ritmo. En el segundo set, Djokovic tuvo que recurrir más a su segundo saque y cometió errores no forzados, lo que permitió a Alcaraz lograr su primer quiebre y tomar la iniciativa para igualar el partido.

Ese break confirmó el cambio de dinámica: Alcaraz empezó a conectar su derecha, mejoró el servicio y, gracias a su velocidad, llegó a todas las bolas frente a un Djokovic ya sin la misma respuesta física.

En el tercer set, ambos ofrecieron puntos espectaculares, pero el español volvió a quebrar en el quinto juego y se llevó la manga ante un rival cada vez más exigido.

Aunque Djokovic salvó seis bolas de break en el inicio del cuarto set y peleó hasta el final, Alcaraz mantuvo la calma.

Con 4-4, el serbio tuvo una opción de quiebre para forzar un quinto set, pero el español reaccionó, sostuvo su saque y acabó con la resistencia de la leyenda para sellar el título del Australian Open.