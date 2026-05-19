Carlos Alcaraz también se pierde Wimbledon por lesión de muñeca

Madrid, España | Tras renunciar a defender su corona en Roland Garros, el español Carlos Alcaraz también anunció este martes que no disputará Wimbledon debido a la lesión de muñeca que lo mantiene alejado de las canchas desde hace más de un mes.

Doble campeón del Grand Slam londinense, Alcaraz tampoco podrá intentar recuperar el título que perdió el año pasado frente al italiano Jannik Sinner, quien lo derrotó en la final en cuatro sets: 4-6, 6-4, 6-4 y 6-4.

Además de Wimbledon, que se disputará del 29 de junio al 12 de julio, el español tampoco jugará el torneo de Queen’s, tradicional preparación para la temporada de césped.

“Mi recuperación va por buen camino y me siento mucho mejor, pero desgraciadamente aún no estoy listo para poder jugar y por eso tengo que renunciar a la gira de hierba en Queen’s y Wimbledon”, escribió Alcaraz en X.

“Son dos torneos realmente especiales para mí y los echaré mucho de menos. Seguimos trabajando para volver lo antes posible”, añadió el ganador de siete títulos de Grand Slam.

Tras perder contra Sinner en la final de Montecarlo, resultado que le costó el número uno del mundo, Alcaraz sufrió molestias en la muñeca derecha durante su debut en el torneo de Barcelona.

Aunque inicialmente la lesión no parecía grave, posteriormente tuvo que renunciar al Masters 1000 de Madrid y ahora también quedó fuera del resto de la gira de tierra batida, incluidos Roma y Roland Garros.

El murciano esperaba defender en París el título conquistado el año pasado, precisamente ante Sinner.

Camino libre para Sinner

La lesión es “un poquito más seria de lo que todos esperábamos”, había reconocido Alcaraz al anunciar su baja para el Masters de Madrid.

“Tenemos claro que esto tiene que recuperarse muy bien si no quiero que me perjudique en el futuro”, señaló entonces el español, que completó en enero los cuatro Grand Slams tras conquistar por primera vez el Abierto de Australia.

Con Alcaraz fuera de competencia, Sinner tendrá la oportunidad de ampliar su ventaja en el ranking mundial y seguir acumulando títulos.

El italiano llega como máximo favorito a Roland Garros después de conquistar en Roma el noveno Masters 1000 de su carrera, convirtiéndose en el segundo jugador en completar esa colección tras Novak Djokovic.

Además, Sinner acumula 29 victorias consecutivas y buscará en París el único Grand Slam que aún falta en su palmarés.