ATP reduce el número de torneos obligatorios para los mejores tenistas

La ATP, organizadora del torneo masculino de tenis, anunció este jueves una reducción del número de torneos obligatorios en los que deben participar los mejores tenistas, ante las frecuentes quejas de estos sobre el calendario, que consideran sobrecargado.

A partir de 2026, los 30 primeros clasificados de la ATP al término de la temporada precedente, tendrán que disputar un mínimo de cuatro torneos de la categoría ATP 500, uno menos de los que tenían que jugar hasta ahora, informó el organismo en un comunicado.

Además, los participantes en torneos Masters 1000 o en ATP 500 que abandonen la prueba como consecuencia "del nacimiento o la adopción de un niño" no sufrirán la retirada de los puntos obtenidos hasta ese momento en esa prueba.

La participación en los Masters 1000 (los torneos de segunda categoría, por detrás de los cuatro Grand Slam) y en el Masters, que reúne al final de cada año a los ocho mejores tenistas de la temporada, se mantiene obligatoria para los mejores jugadores.

En el global de una temporada, en la clasificación ATP de los mejores tenistas se tendrá en cuenta los resultados en 18 torneos, en lugar de los 19 hasta ahora.

Con esta medida, la ATP introduce cierta "flexibilidad en el calendario" de las estrellas del circuito, algunas de ellas hasta ahora muy críticas por la gran cantidad de partidos que deben jugar cada año, pese a que algunos tenistas juegan lucrativas exhibiciones al margen de los torneos tradicionales.

Otro de los cambios anunciados por la ATP es que la clasificación que definirá los ocho tenistas que participarán en el Masters se cerrará una semana antes, al término del Masters 1000 de París, el 8 de noviembre.

La ATP también extiende el uso del videoarbitraje a todos los torneos ATP 500 y a partir de 2027 a los ATP 250.

También se mantiene el arbitraje electrónico en todos los torneos, pese a las quejas de algunos tenistas por su fiabilidad, sobre todo en tierra batida.



