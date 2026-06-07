Alexander Zverev conquista Roland Garros y gana el primer Grand Slam de su carrera

París, Francia | Alexander Zverev puso fin este domingo a una larga espera al conquistar el primer título de Grand Slam de su carrera, tras derrotar al italiano Flavio Cobolli en la final de Roland Garros por 6-1, 4-6, 6-4, 6-7 (5/7) y 6-1.

El alemán de 29 años, número tres del mundo, necesitó 4 horas y 16 minutos para superar a Cobolli, de 24 años y decimocuarto del ranking ATP, en el cierre de una edición marcada por varias sorpresas.

Era la cuarta final de Grand Slam para Zverev y en las tres anteriores había terminado con las manos vacías: en el Abierto de Estados Unidos de 2020, Roland Garros 2024 y el Abierto de Australia 2025.

"He vivido los mejores momentos de mi carrera en esta pista, pero también los peores", recordó Zverev durante la ceremonia de premiación.

"Perdí aquí una final de Grand Slam hace dos años, pero por fin la historia tiene un final feliz", añadió.

Por su parte, Cobolli reconoció la superioridad de su rival y le dedicó unas palabras al término del encuentro.

"Te lo mereces. Estoy feliz por ti, pero triste porque estuve cerca. ¡Déjame ganar la próxima vez!", bromeó el italiano.

El favorito cumplió con la presión

El camino hacia el título se despejó para Zverev con la baja por lesión de Carlos Alcaraz, campeón de las dos ediciones anteriores, y las tempranas eliminaciones de Jannik Sinner y Novak Djokovic.

Con ese panorama, el alemán asumió el papel de principal favorito y respondió con autoridad, especialmente en sus victorias ante el español Rafa Jódar y el checo Jakub Mensik en las rondas previas.

En la final, comenzó dominando con claridad.

El primer set fue un monólogo de Zverev, quien consiguió tres quiebres de servicio para imponerse 6-1 en apenas 39 minutos.

Cobolli reaccionó en la segunda manga y aprovechó una ruptura para colocarse 4-3 arriba, ventaja que mantuvo hasta igualar el partido con un 6-4.

El tercer parcial fue mucho más equilibrado y se decidió cuando Zverev logró un quiebre en el décimo juego para llevarse el set por 6-4.

En el cuarto episodio, Cobolli resistió la presión y forzó un quinto set tras imponerse en el tie-break.

Sin embargo, el alemán respondió de forma contundente en la manga definitiva.

Con dos quiebres tempraneros, se adelantó 4-0 y terminó cerrando el encuentro con un sólido 6-1 para sellar el título más importante de su carrera.

Un triunfo histórico para Alemania

La victoria de Zverev tiene un significado especial para el tenis alemán.

En la era Open, iniciada en 1968, Alemania solo había celebrado títulos en Roland Garros gracias a Steffi Graf, seis veces campeona en el cuadro femenino.

Para encontrar un campeón alemán en el torneo masculino hay que remontarse a los años 30, con los triunfos de Gottfried von Cramm y Henner Henkel.

Además, el último título masculino de Grand Slam para Alemania databa de 1996, cuando Boris Becker conquistó el Abierto de Australia.

Durante el siglo XXI, los únicos éxitos alemanes en torneos mayores habían llegado de la mano de Angelique Kerber, campeona en Australia, Estados Unidos y Wimbledon.

La edición 2026 de Roland Garros también dejó como novedad la coronación de nuevos campeones en ambos cuadros individuales.

El sábado, la rusa Mirra Andreeva conquistó el torneo femenino y presenció desde las gradas la histórica victoria de Zverev en la final masculina.