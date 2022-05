Alcaraz sorprende al mundo del tenis: primero derrotó a Nadal y ahora a Djokovic

El joven Carlos Alcaraz, noveno del ranquin ATP, continúa con su gran 2022 y este sábado se clasificó para la final del Masters 1000 de tenis de Madrid tras derrotar a Novak Djokovic, por 6-7 (5/7), 7-5 y 7-6 (7/5), en un largo y emocionante partido.

Alcaraz, que la víspera había ganado en cuartos a Rafa Nadal, se enfrentará en la final del domingo al vencedor del último enfrentamiento del día, la segunda semifinal entre el griego Stefanos Tsitsipas y el alemán Alexander Zverev, vigente campeón del torneo madrileño.

El joven murciano, que se aseguró subir el lunes del noveno al sexto puesto de la clasificación mundial, se convierte en el primer jugador en ganar consecutivamente en tierra batida a Nadal y Djokovic.

Alcaraz sigue así en liza para tratar de ganar su primer trofeo en el torneo de Madrid, que se añadiría a los conquistados esta temporada en Barcelona, Miami y Rio de Janeiro.

BEDLAM AT THE CAJA MÁGICA!! @alcarazcarlos03 #MMOPEN pic.twitter.com/BKsQWdM8du

Empezó de cara el partido para Alcaraz que rompió de entrada el servicio de Djokovic para ir por delante.



El español volvió a mostrar su juego explosivo y hacer daño con sus dejadas, pero 'Nole' fue subiendo de nivel para romper el servicio de Alcaraz y poner el 5-5.

El serbio, muy seguro con su saque, llevó la primera manga al tie-break, que Djokovic cerró con su cuarta bola de set.

La segunda manga fue muy igualada con los dos contendientes defendiendo su saque.

Alcaraz levantó una bola de break en el undécimo juego para ponerse 6-5 y en el siguiente juego rompió el sevicio de Djokovic con una espectacular contradejada para mandar el partido al tercer set.

La tercera manga fue otro duelo de tú a tú, sin que ninguno de los dos cediera su servicio.

Con 5-4 en el marcador, Djokovic levantó un punto de partido de Alcaraz para poner una igualada que se mantendría hasta llevar el partido al tie-break, donde Alcaraz sacó su mejor versión para asegurar su sexta victoria consecutiva contra un Top-10.

La jornada de este sábado seguirá con la final femenina entre la tunecina Ons Jabeur y la estadounidense Jessica Pegula.

En el último partido del día, Zverev, que defiende su corona, se medirá con Tsitsipas por una plaza en la final.

REMEMBER THIS MOMENT 🙌



Match point as @alcarazcarlos03 defeats Novak Djokovic to become the youngest finalist in #MMOPEN history. pic.twitter.com/5XhUInYuzu