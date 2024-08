Alcaraz se retira de un entrenamiento previo al US Open "por precaución"

Nueva York, Estados Unidos | A tres días de su debut en el Abierto de Estados Unidos, el tenista español Carlos Alcaraz se retiró este sábado de una sesión de entrenamiento por una torcedura de tobillo que cree que "no fue seria".



Creo que el tobillo "está bien. Paré la práctica sólo por precaución. No me sentía lo suficientemente cómodo para seguir por si empeoraba", explicó Alcaraz en una conferencia de prensa posterior en Flushing Meadows (Nueva York).

El español, ganador de este Grand Slam en 2022, se dobló el tobillo derecho cuando devolvía una pelota durante una práctica con el argentino Francisco Cerúndolo.

"Veremos como (el tobillo) reacciona a lo largo del día cuando se enfríe más pero creo que no va a ser nada serio. Todo está bajo control", aseguró. "Mañana trataré de practicar de nuevo al cien por cien sin pensar en ello".

"No estuve preocupado en absoluto por mi participación en el US Open", recalcó. "Obviamente estaba enfadado porque no quería dejar de entrenar, por respeto también a Cerúndolo".

Alcaraz, de 21 años, conquistó esta temporada los títulos de Roland Garros y Wimbledon con los que su cuenta de Grand Slams ascendió hasta cuatro.

Desde entonces, sin embargo, la joya española encadenó decepciones con su derrota en la final de los Juegos Olímpicos ante Novak Djokovic y una inesperada eliminación en su debut en el Masters 1000 de Cincinnati, donde se le vio por primera vez destrozando una raqueta contra el suelo de rabia.

Alcaraz dijo el sábado que no le sorprendió la gran repercusión que tuvo esta acción, por la que ya pidió disculpas horas después de su eliminación.

"No me sorprendió porque es algo nuevo para todo el mundo, algo nuevo para mí también", explicó. "Yo nunca había reaccionado de esta manera, pero al mismo tiempo pienso que es normal tener algún tipo de reacción que al final no controlas. Creo que todo el mundo en algún momento de su vida no ha podido controlar sus emociones".

El español también minimizó la falta casi total de rodaje en pista dura para este Abierto de Estados Unidos.

"Para mí no tiene importancia", recalcó. "Antes de Roland Garros no tuve demasiados partidos en tierra batida, y fue un resultado bastante bueno, y lo mismo luego en Wimbledon".

Sobre la derrota ante Djokovic en la final de París-2024, Alcaraz dijo que "fue un momento difícil" pero "días después ya estaba bien".

"Me di cuenta de que gané la medalla de plata, fue un gran logro del que tengo que estar orgulloso", recordó. "La próxima final o los próximos partidos importantes de mi carrera los afrontaré de una manera diferente o mejor que en los Juegos Olímpicos".