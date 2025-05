Alcaraz le recuerda a Sinner que es el rey de la tierra batida

A una semana de Roland Garros, el español Carlos Alcaraz, tercer jugador mundial, ganó este domingo el Masters 1000 de Roma al vencer en la final al número uno Jannik Sinner -7-6 (7/5) y 6-1-, que regresaba a la competición luego de tres meses de suspensión.



Alcaraz, que se convertirá en el segundo jugador mundial el lunes en la nueva lista de la ATP, suma a los 22 años 19 títulos, incluidos tres este curso. Llega al Grand Slam parisino (25 mayo-8 junio) con un balance de 16 victorias y solo una derrota en tierra batida, confimando que es la referencia en la superficie.



"Es una maravilla poder ganar aquí, algo increíble, la verdad es que ha sido difícil por la lesión... Este torneo ha sido algo muy especial, hemos estado todos muy unidos, mi familia y mi equipo, por lo que me da mucha confianza de cara a París", declaró Alcaraz.



El ganador de Roland Garros 2024 despejó completamente las dudas de la lesión en el aductor derecho que le privó de jugar el Masters 1000 de Madrid.



En un partido de alta tensión, entre los dos jugadores llamados a reinar en el tenis en la próxima década, ambos empezaron sólidos, sin conceder roturas, hasta llegar al 'tie-break' de una primera manga en la que finalmente Alcaraz tuvo más acierto en los puntos decisivos.



Tras haber aguantado el tú a tú en el primer parcial, en el que incluso tuvo dos bolas de rotura y set con 5-6, Sinner, con menos rodaje y con molestias, se derrumbó en el segundo, mientras que el español ganó confianza y tomó más riesgos dentro de un guion de juego del que no se salió, la gran clave de su victoria.



Fin de racha de Sinner



Con su triunfo en el Foro Itálico Alcaraz puso fin a la impresionante serie de 26 victorias consecutivas de Sinner, la más larga de su carrera, que había comenzado después de su derrota en la final del Torneo de Pekín, precisamente ante el español.



Desde entonces, Sinner, de 23 años, ganó el Masters 1000 de Shanghái, las ATP Finals en Turín, la Copa Davis con Italia y, en enero, el Abierto de Australia por segunda vez consecutiva.



Pero fue apartado del circuito de febrero a mayo en virtud de un acuerdo con la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) tras dos controles positivos por dopaje en marzo de 2024 por clostebol, un anabolizante, atribuidos a una contaminación accidental a través de su fisioterapeuta.



El Masters 1000 de Roma, donde nunca había superado los cuartos, marcó su regreso al circuito.



Aunque no se convirtió en el primer italiano en imponerse en el Foro Italico desde Adriano Panatta en 1976, Sinner superó ampliamente su objetivo inicial, que era "ganar uno o dos partidos", como explicó a su llegada a la capital.



Firmó, en particular, una victoria impresionante en cuartos contra el número siete y reciente ganador del Masters 1000 de Madrid, el noruego Casper Ruud, barrido por 6-0 y 6-1.