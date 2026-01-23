Alcaraz, Gauff y Sabalenka dan un nuevo paso adelante en Australia

Melbourne, Australia | Los números uno del mundo Carlos Alcaraz y Aryna Sabalenka se clasificaron este viernes a los octavos de final del Abierto de Australia, pero mientras el español lo hizo con solvencia, la bielorrusa tuvo que exigirse y describió su victoria como algo “mágico”.

Coco Gauff (3.ª) y el tres veces finalista en Melbourne Daniil Medvedev (12.º) también tuvieron que sudar para sacar boleto para la segunda semana del torneo.

Una de las sorpresas del día fue la victoria del argentino Francisco Cerúndolo (21.º) ante el ruso Andrey Rublev (15.º) por 6-3, 7-6 (7/4), 6-3. El mayor de los hermanos Cerúndolo jugará por primera vez unos octavos en Melbourne, igualando su mejor actuación en un Grand Slam (octavos en Roland Garros 2023 y 2024).

Su rival será el alemán Alexander Zverev (3.º), vigente subcampeón del torneo, que derrotó al británico Cameron Norrie (27.º) por 7-5, 4-6, 6-3, 6-1.

Peor suerte corrió su compatriota Tomás Etcheverry (62.º), eliminado por el kazajo Alexander Bublik (10.º) por 7-6 (7/4), 7-6 (7/5), 6-4.

Bublik buscará un puesto en cuartos ante la esperanza local Alex De Miñaur.

Alcaraz, a lo grande

Carlos Alcaraz y Corentin Moutet nunca se habían enfrentado y la calidad de ambos hacía pensar en un duelo más igualado. Sin embargo, el español dejó claro que no daría margen a la incertidumbre y finiquitó al francés, 37.º del mundo, en apenas dos horas por 6-2, 6-4, 6-1.

Fue el partido número 100 del murciano de 22 años en torneos de Grand Slam, y ahora está a cuatro victorias de conquistar un séptimo “Grande” y de convertirse en el jugador más joven de la historia en completar el Grand Slam (ganar Roland Garros, Wimbledon, US Open y Australia).

La victoria lo llevará a disputar un puesto en cuartos ante el estadounidense Tommy Paul, cabeza de serie número 19, que avanzó tras la retirada por lesión del español Alejandro Davidovich Fokina.

“No fue fácil. Para ser sincero, cuando juegas contra alguien como Corentin no sabes qué va a pasar”, dijo Alcaraz.

“Pero me lo pasé bien en la cancha. Creo que ambos hicimos grandes golpes y grandes puntos”, añadió.

En cuanto a Medvedev, estuvo contra las cuerdas con dos sets en contra y 5-5 en el tercero ante el húngaro Fabian Marozsan (47.º).

“Ahí me dije que tenía que soltarme un poco más, que si perdía, perdía. Pero jugué mejor y salí adelante”, declaró el ruso tras su victoria 6-7 (5/7), 4-6, 7-5, 6-0, 6-3 en 3 horas y 43 minutos.

Ganador del US Open 2021, Medvedev no superaba la segunda ronda de un Grand Slam desde sus cuartos de final en Flushing Meadows 2024. El domingo se enfrentará a Learner Tien (29.º).

Sabalenka y Gauff avanzan con esfuerzo

Al contrario que su homólogo masculino, Aryna Sabalenka se vio en serios problemas ante la austríaca Anastasia Potapova (55.ª) antes de imponerse por 7-6 (7/4), 7-6 (9/7).

“Ella jugó increíblemente bien, no sé lo que hizo bascular el partido… es mágico”, reconoció la bielorrusa, que solo había cedido nueve juegos en las dos primeras rondas.

La campeona en Melbourne en 2023 y 2024 se enfrentará el domingo a la canadiense Victoria Mboko (16.ª).

La ganadora del Masters 1000 de Montreal se clasificó este viernes, con 18 años, para su primer octavo de final en Grand Slam al derrotar a la danesa Clara Tauson (14.ª) por 7-6 (7/5), 5-7, 6-3.

La estadounidense Coco Gauff también perdió un set contra su compatriota Hailey Baptiste (70.ª), pero terminó imponiéndose 3-6, 6-0, 6-3.

La italiana Jasmine Paolini (8.ª) cayó 6-2, 7-6 (7/3) ante la joven estadounidense Iva Jovic (27.ª), quien se clasificó por primera vez entre las 16 mejores de un Grand Slam, y se medirá con la kazaja Yulia Putintseva (94.ª) por un puesto en cuartos.

Jannik Sinner (2.º), Iga Swiatek (2.ª) y Novak Djokovic (4.º) disputarán el sábado sus partidos de tercera ronda y deberán lidiar con las elevadas temperaturas, de hasta 40 °C, que se esperan en Melbourne.

Los organizadores adelantaron el horario de inicio de los partidos entre media hora y una hora en las principales pistas.