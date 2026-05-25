"Mincho" Mayorga: de ídolo del Saprissa a sastre de la media cancha

Benjamín "Mincho" Mayorga fue, durante su etapa como futbolista profesional, sinónimo de entrega, sacrificio y compromiso dentro del terreno de juego. Sin embargo, una vez que las botas quedaron guardadas para siempre, este oriundo de Talamanca demostró que su determinación va mucho más allá de las líneas blancas de una cancha.

La historia de Mayorga es la primera entrega de la serie de reportajes El día después del retiro, un espacio de Telenoticias que busca visibilizar la vida de los exfutbolistas costarricenses tras alejarse del mundo del fútbol profesional.

Lejos de los reflectores y el ruido de los estadios, el exjugador del Deportivo Saprissa encontró en la confección de uniformes su nueva vocación. Hoy, desde su taller, diseña, cose y comercializa indumentaria deportiva, convirtiendo la aguja y el hilo en sus nuevas herramientas de trabajo.

En el video adjunto se puede conocer la historia completa de este talamanqueño que cambió el balón por la máquina de coser.

Quienes deseen adquirir los productos que ofrece "Mincho" Mayorga pueden contactarlo al número 7119-8726.

