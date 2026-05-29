"Machón" Madrigal: después del retiro cambió los tacos y la bola por el café

Alexander "Machón" Madrigal fue uno de los defensores más destacados de su generación. Con determinación y entrega, vistió los colores del Club Sport Cartaginés y de la Liga Deportiva Alajuelense, dos de los clubes más emblemáticos del fútbol costarricense.

Su carrera, sin embargo, no se limitó a las fronteras nacionales: también dejó huella en el fútbol mexicano y en Guatemala, donde sobresalió con los equipos que representó.

Una vez que decidió colgar los tacos, "Machón" tomó una decisión que sorprendió a más de uno. En lugar de mantenerse en el mundo del fútbol de inmediato, adquirió una finca y apostó por la agricultura. Su nueva misión fue sembrar café, uno de los productos más representativos de la región y símbolo del esfuerzo costarricense.

Hoy, Madrigal vive en Dota, zona que guarda en el corazón con especial afecto, rodeado de cafetales y de la tranquilidad que solo ofrece el campo. No obstante, el fútbol nunca dejó de ser parte de su vida: actualmente se desempeña como director técnico de un equipo femenino en su comunidad, aportando su experiencia y conocimiento al deporte que lo formó.

"Machón" comparte todos los detalles de su historia en el video adjunto, en la quinta entrega de la serie de reportajes El día después del retiro.