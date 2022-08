‘Hackeo’ que afectó sistema TICA deja a ciegas al INEC

Por Sofía Varela | 13 de agosto de 2022, 12:15 PM

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) anunció que se pospondrá la divulgación de las estadísticas preliminares de comercio exterior correspondientes al segundo trimestre de 2022. La institución no ha dado a conocer una posible fecha de publicación.



“El Ministerio de Hacienda está trabajando, en este momento, en toda esa recopilación; pero el trabajo es lento por la precisión que se requiere”, señaló Ana Mercedes, vocera del INEC.



El atraso es una consecuencia más de los ataques cibernéticos contra varias instituciones, que comenzaron el pasado 17 de abril.



La afectación a los sistemas informáticos de Hacienda, particularmente al Sistema de Tecnología de Información para el Control Aduanero (TICA), impidió el acceso a los datos completos de importaciones y exportaciones para el periodo comprendido entre abril y junio de 2022.

Los últimos datos estadísticos de comercio exterior publicados por el INEC incluyen el periodo entre el 1.º y el 18 de abril de 2022, previo a la suspensión de operaciones de TICA.



¿En qué afecta no tener estos datos?



Los datos oficiales del Gobierno ayudan en la toma de decisiones hacia futuro, tanto del sector público como el privado, asegura Daniel Suchar, analista financiero y profesor universitario.



Las cifras de comercio exterior se “cruzan” con otras informaciones para realizar correlaciones y, a partir de esto, desarrollar simulaciones que muestran cómo se puede mover la economía del país en los próximos meses.



“Puedes buscar cómo hacer o cómo dinamizar tus operaciones, marketing, ventas, compras, consumo. No hay una respuesta general para todo, cada una tiene una especificación, pero es exactamente por eso que se necesitan los datos oficiales”, agregó Suchar.



La carencia de información también podría afectar la inversión extranjera.



“¿Cómo vas a hacer para vender el país si no tienes datos oficiales? No solamente es el que está aquí adentro el que tiene que tomar decisiones, sino no el que está afuera, que tampoco tiene cómo vender o cómo ofrecer alternativas para inversión extranjera directa”, manifestó el analista.

¿Quién tiene los datos?

La Dirección General de Aduanas (DGA) administra el sistema TICA, que representa la fuente principal de las estadísticas de comercio exterior de Costa Rica.



La publicación de las estadísticas de comercio exterior correspondiente al segundo trimestre de 2022 está sujeta a las indicaciones de la DGA, en cuanto a la disponibilidad de los datos generados durante el lapso en que el TICA se mantuvo fuera de operación.



El INEC avisará, oportunamente, cuando disponga de los datos para hacerlos del conocimiento de la ciudadanía.