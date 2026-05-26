Germán Chavarría: De contención en la cancha a experto en hacer helados

Germán Chavarría se destacó por ser un jugador muy esforzado en la cancha y siempre muy disciplinado.

Al concluir su carrera deportiva comenzó con un emprendimiento muy dulce y con el qué complace a sus estimados clientes.

"Chava" se convierte en la segunda entrega de la serie de reportajes llamado: El día después del retiro, un especial de Telenoticias que muestra la actualidad de exfutbolistas costarricenses lejos del deporte rey.

En el video adjunto se puede conocer la historia completa de este tibaseño que cambió el balón por los helados.





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