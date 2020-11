¡YouTube registra caída a nivel mundial!

Usuarios de YouTube de varias partes del planeta están reportando problemas para observar videos en la plataforma durante la noche de este miércoles.



Se acuerdo con sitio de reportes y fallas mundiales en Internet, Down Detector, los problemas se reportan principalmente en Latinoamérica, Estados Unidos y Europa.

Algunos usuarios acudieron a la red social Twitter con el #YouTubeDown para expresar su frustración o averiguar si era su conexión a Internet la que fallaba.

De momento se desconocen las causas que originan esta falla.

"Nuestro equipo está al tanto de los problemas en la plataforma, y está trabajando en una solución", señaló la compañía en un comunicado, según publicó la compañía.

If you’re having trouble watching videos on YouTube right now, you’re not alone – our team is aware of the issue and working on a fix. We’ll follow up here with any updates.