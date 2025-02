Red PlayStation Network de Sony informa importante caída global

Desde la tarde del viernes 7 de febrero, PlayStation Network (PSN) ha sufrido una interrupción global que ha dejado a millones de jugadores sin acceso a sus servicios en línea.

Los usuarios han reportado dificultades para jugar en línea, realizar compras en la PlayStation Store e incluso iniciar sesión en sus cuentas.

Este problema, inicialmente considerado temporal, ya ha superado las 15 horas sin una solución definitiva. La situación ha generado frustración entre los jugadores, quienes han tenido que recurrir a diversas plataformas para confirmar que el problema no está relacionado con sus conexiones individuales.

Aunque la PlayStation Store ha comenzado a funcionar parcialmente, el servicio de juego en línea sigue inactivo. Sin embargo, los juegos que no requieren conexión siguen funcionando con normalidad.

Sony ha reconocido la interrupción y está trabajando activamente para restaurar los servicios afectados, aunque aún no ha proporcionado una explicación oficial sobre la causa del problema.

We are aware some users might be currently experiencing issues with PSN.

