¿Quiere fotos navideñas de revista? Aprenda a usar su celular como un experto

Redacción: Miguel Fallas

Tomar buenas fotos navideñas con el celular no es complicado si sigue algunos principios básicos. Según Arnoldo Robert, fotógrafo, el primer paso es asegurarse de que la cámara esté limpia y configurada en su máxima calidad (repase la información en el video adjunto).



Al componer la imagen, use la regla de los tercios activando las guías en la pantalla para encuadrar mejor. Mantenga el celular estable apoyándolo en una superficie o usando un trípode para evitar que las fotos salgan movidas. Además, no olvide ajustar el enfoque tocando en la pantalla sobre el rostro de la persona o el detalle que desee resaltar.



La iluminación es clave, especialmente en fotos nocturnas como las que se suelen tomar durante la Navidad. Robert recomienda aprovechar la luz ambiental de las decoraciones, como las luces del árbol, y complementarlas con una lámpara cálida si es necesario.



Para evitar fotos oscuras, utilice el modo nocturno de su celular o aumente la exposición manualmente. Si quiere fotos grupales nítidas, pida a todos que se mantengan quietos durante unos segundos y procure encuadrar bien antes de disparar.



Para capturar el movimiento, como al abrir regalos, Robert sugiere usar el modo ráfaga, que le permite tomar varias fotos en segundos para elegir la mejor. Recuerde que una buena foto no necesita ser perfecta, sino transmitir la alegría del momento.



Para más información puede contactar al fotógrafo Arnoldo Robert al 8838-2960 o en Instagram como @ArnoldoPhoto.