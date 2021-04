Pentágono confirma: video filtrado de ovni en forma de pirámide es auténtico

El Pentágono ha admitido que un destructor de la Armada de Estados Unidos captó las inquietantes imágenes de visión nocturna de misteriosos objetos parpadeantes. "Puedo confirmar que las fotos y los vídeos a los que se hace referencia fueron tomados por personal de la Marina", dijo a Futurism la portavoz del Departamento de Defensa de Estados Unidos, Sue Gough.

"El UAPTF (Grupo de Trabajo de Fenómenos Aéreos No Identificados) ha incluido estos incidentes en sus exámenes en curso", continuó Gough.

El UAPTF es un grupo que, según ha confirmado el Departamento de Defensa, investiga los encuentros entre militares estadounidenses y objetos no identificados.

"Como hemos dicho antes, para mantener la seguridad de las operaciones y para evitar revelar información que pueda ser útil para los adversarios potenciales, el Departamento de Defensa no discute públicamente los detalles de las observaciones o los exámenes de las incursiones reportadas en nuestros campos de entrenamiento o espacio aéreo designado, incluyendo aquellas incursiones inicialmente designadas como fenómenos aéreos no identificados ", afirmó Gough

In the section detailing this event series within the classified May 1st 2020 ONI UAPTF briefing - it was highlighted & clarified extensively that the UAPs were “PYRAMID” shaped, visible as triangular to some observers, due to observation angle. As referenced in briefing slides. pic.twitter.com/DYVjlhTPFw — Jeremy Corbell (@JeremyCorbell) April 12, 2021

¿Proporciona este video pruebas de vida extraterrestre?

Aunque los ovnis son un tema estigmatizado por la falta de pruebas contundentes, –asociado a las teorías de la conspiración y entrelazado con la cultura pop–, las declaraciones en los últimos meses de exfuentes oficiales del Gobierno estadounidense han dado un nuevo auge a las noticias de fenómenos aéreos no identificados.

No obstante, la naturaleza de las imágenes sigue sin aclararse, por lo que este incidente y muchos otros podrían tener muchas otras explicaciones al de extraterrestres en la Tierra.

Según reportó The New York Times, durante la pandemia, se ha producido un aumento de informes sobre ovnis. Los supuestos avistamientos casi se duplicaron en Nueva York con respecto al año anterior, hasta alcanzar unos 300.

The US Navy photographed and filmed “pyramid” shaped UFOs and “spherical” advanced transmedium vehicles; here is that footage.



Please visit my Instagram and https://t.co/5JMYxoo9sI to read all the details that I can share at this time. pic.twitter.com/58CXZ1ljAF — Jeremy Corbell (@JeremyCorbell) April 8, 2021

Objetos de forma triangular

El vídeo de color verde fue recogido por el UAPTF y filtrado al cineasta Jeremy Corbell, que realizó el documental "Bob Lazar: Area 51 & Flying Saucers", y al director de noticias de KLAS TV, George Knapp, según informó The New York Post y The Sun.

El breve clip, aparentemente grabado con algún tipo de equipo de visión nocturna, parece mostrar objetos de forma triangular o piramidal que se ciernen sobre la cubierta de un destructor de la Marina.

"Esto fue tomado en el despliegue del USS Russell", dijo Corbell a Mystery Wire a principios de esta semana. "Esto no es algo militar extranjero, ya que estos se comportaban de manera que no esperábamos. Y tenían una forma no aerodinámica. Como pirámides, ¡son pirámides voladoras!", afirmó Corbell, quien agregó que el vídeo fue tomado en julio de 2019.

Corbell aseguró también que verificó la autenticidad del video después de obtener información de una sesión informativa de inteligencia del Pentágono, donde los funcionarios confirmaron que las imágenes fueron filmadas por la Marina, pero no describieron el contenido.

