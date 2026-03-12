Grupo iraní 'hackea' a Stryker, gigante estadounidense de tecnología médica

Un grupo de piratas informáticos vinculado a Irán reivindicó el miércoles un ciberataque a gran escala contra el gigante estadounidense de tecnología médica Stryker, en represalia por la ofensiva militar contra Irán.

Handala, nombre con el que se hace llamar el grupo de hacerks, afirmó en un comunicado que se borraron más de 200.000 sistemas y se extrajeron 50 terabytes de datos.

"Nuestra gran operación cibernética se ha llevado a cabo con total éxito", agregó, y precisó que el hackeo era en respuesta al "brutal ataque a la escuela de Minab", donde según las autoridades iraníes murieron 150 personas.

El grupo de hackers sostuvo que las oficinas de Stryker en 79 países habían sido afectadas y que todos los datos extraídos están "en manos de los pueblos libres del mundo".

"Esto es solo el comienzo de un nuevo capítulo en la guerra cibernética", añadió Handala, que amenazó directamente a "los líderes sionistas y sus grupos de presión".

Stryker informó sobre una "interrupción global de la red" en su "entorno de Microsoft como resultado de un ciberataque". "No tenemos indicios de ransomware o malware y creemos que el incidente está contenido", dijo.

Según fuentes citadas por The Wall Street Journal, las interrupciones comenzaron después de las 04H00 GMT del miércoles.

Handala se ha atribuido en las últimas semanas una serie de ciberataques contra empresas israelíes y del golfo Pérsico.

Desde el comienzo de la guerra de Irán, desatada el 28 de febrero por una ofensiva israelo-estadounidense, el grupo reinvindicó ciberataques contra infraestructuras israelíes, asegurando que tiene "acceso total" a las cámaras de seguridad de Jerusalén.

Handala es conocido por su afiliación "al régimen iraní, dijo Gil Messing, jefe de inteligencia cibernética de la empresa israelí Check Point. "Los hemos estado rastreando desde hace años", señaló.

Un informe de Google Threat Intelligence publicado a principios de este año señaló que la actividad maliciosa del Handala "ha consistido principalmente en operaciones de hackeo y filtración de datos, pero ha incorporado cada vez más doxxing (publicación de datos privados en internet) y tácticas diseñadas para promover el miedo, la incertidumbre y la duda".

Dispositivos con Windows —incluidos portátiles y teléfonos móviles conectados a las redes de Stryker— fueron borrados de forma remota, señaló el informe.

Stryker, fundada en Kalamazoo, estado de Michigan, es una empresa multinacional de dispositivos médicos con unos 56.000 empleados.

En 2025 obtuvo ingresos por 25.000 millones de dólares. Fabrica desde implantes ortopédicos e instrumentos quirúrgicos hasta camas de hospital y sistemas de cirugía robótica.

Handala dijo más tarde que también realizó un ataque contra Verifone, una empresa especializada en pagos electrónicos.

AFP no pudo verificar de forma independiente las afirmaciones de Handala, y Verifone no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.