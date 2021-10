El día en que Facebook mantuvo a sus usuarios informados por medio de Twitter

Migración obligatoria

Ante la caída de las plataformas, no solo Twitter experimentó un aumento de usuarios. Este fenómeno también se vio en Telegram y Signal, ya que la interrupción se extendió por varias horas.



"Los registros están subiendo en Signal (¡bienvenidos todos!)", escribió esa aplicación de mensajería en Twitter.

Adalid Medrano, abogado especialista en Derecho Informático, explicó que “a nivel mundial este tipo de caídas generan pérdidas porque los clientes ya no pueden comunicarse con los proveedores y a la inversa, entonces es el momento para usar otro tipo de aplicaciones”.

Según la revista Forbes, la confianza de los inversores en Facebook se debilitó debido a su salida del aire. Esto provocó que las acciones cayeran un 4,8%, por lo tanto, la fortuna de CEO Mark Zuckerberg se redujo en $5.9 mil millones.

¿Se saben las causas?

*Sincere* apologies to everyone impacted by outages of Facebook powered services right now. We are experiencing networking issues and teams are working as fast as possible to debug and restore as fast as possible