“Ya sabíamos que iba a pasar”, dice Jonathan Samuel tras muerte de ser querido

"Ella un día me dijo que ya se podía ir tranquila, tras verme en el programa. Eso lo tengo muy a pecho. Me llena de alegría porque le pude dar un momento de felicidad. Ella no podía dormir sin antes ver el programa, tuve la bendición de dedicarle la presentación de Rocío Dúrcal.

"Les dijo a mis tías que no podía ni dormir de la emoción de que gané, para ella fue increíble ese momento, así que eso me lo llevaré en el corazón siempre", agregó.