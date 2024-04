Un extraño entró a casa de Niah durante la madrugada y llegó hasta el cuarto de su hija

"Me enviaron los videos y me dieron los datos de la persona, tome la decisión de denunciar. Voy a hacerlo en el transcurso del día (domingo). Porque de primer momento la seguridad solo se lo llevó y no me dio tiempo de reaccionar y darme cuenta de la gravedad del asunto.

En el condominio solo me dijeron que le pondrán una multa, pero eso solo los beneficia a ellos. Yo estoy pensando en cambiarme de sitio porque no sé si logre estar en paz estando ahí", puntualizó la intérprete.