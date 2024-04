Rosibel Carvajal brilla con su imitación y se lleva primer lugar en cuarta gala de TCMS

"Me siento feliz de la vida por mí, por mi familia que me apoyó y que siempre me dice: 'esta, esta es'. Esto conlleva una gran responsabilidad, pues significa poder ayudar a una institución, pero lo que puedo decir es que estoy agradecida con Dios por esta oportunidad y a mi familia, que está siempre detrás de mí", recalcó la ganadora.