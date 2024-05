Ramzi sobre sus notas en TCMS: “Me califican así porque saben lo que puedo dar”

Gabriel Ramírez, conocido artísticamente como “Ramzi”, ganó la primera gala de Tu Cara me Suena (TCMS) con la canción ‘La loba’ de Miriam Cruz.

Pese a su éxito en las primeras entregas de esta sétima temporada, los seguidores del programa y del artista dicen que los jueces lo están calificando “muy duro”.

​"Me han llegado mensajes por privado, que ellos pensaron que yo iba a ganar la gala, me lo han dicho por Facebook. Yo estoy seguro del talento que tengo y de lo que puedo dar. Desde un principio sabía a lo que venía, mi meta no es pelear por puntos ni quejarme de las puntuaciones que den los jurados, cada uno tendrá sus motivos", indicó.

El sancarleño dice que su meta es que cada gala sea memorable y que el público note el esfuerzo que he hecho.

"Para nadie es un secreto que esa presentación de Adam Levine fue una de las más complicadas. Sin embargo, el hecho que esté de tercero, de primero o segundo no me mueve tanto, mi premio es que la gente vea el desempeño que yo tengo en el escenario como artista, más allá del criterio que tengan tres miembros del jurado, que todo es muy diferente, muy relativo, ellos tendrán sus razones", resaltó.

Ramírez dijo a Teletica.com que siente que los jueces lo califican duro y le exigen porque saben que tiene talento, y que la producción también le ha dado “retos fuertes”.



​"Soy uno de los 10 participantes a los que se la han puesto más difícil, de los compañeros. Me han puesto a cantar música latina, vestida de mujer, un rapeo, una canción aguda de mujer en un idioma que no es el mío. He pasado por todos los géneros.



"Siento que los jurados me califican así porque saben el potencial que yo puedo darles. Me califican así porque saben lo que puedo dar, y es para que saque mi mejor versión, pero hay personajes que no nos van a quedar al 100%", subrayó.