¿Peligra imitación de “Ramzi” en final de TCMS?

Gabriel Ramírez, conocido artísticamente como “Ramzi”, es uno de los cinco clasificados a la gran final de Tu Cara me Suena (TCMS) en esta sétima temporada; pero su participación podría peligrar.

El joven enfrenta una infección en las cuerdas vocales bastante severa, que lo ha hecho perder su voz a solo cuatro días de la gran final.

“Estoy con una infección de pliegues vocales severa. Esto debido al cansancio por tanto cantar. Este fin de semana tuve cinco eventos, de dos y tres horas, donde tenía que cantar alrededor de 50 y 60 canciones.

“Ya hoy me levanté completamente afónico. Ayer estaba con disfonía, pero ya hoy amanecí bastante mal. Vengo del hospital y me mandaron muchos antibióticos y reposo”, contó a Teletica.com el participante.

Sin embargo, “Ramzi” enfrenta otro reto que puede poner en peligro su voz, a pesar de que el médico Ariel Miremberg le mandó medicamentos y reposo: tiene un compromiso este miércoles que no puede posponer.

“Tengo cuatro días para recuperarme, porque mañana tengo concierto en el Jazz Café Escazú, que no puedo cancelar. Espero, para la final, estar bastante bien, no me queda más que ser positivo. El domingo canto porque canto. Sí me voy a recuperar, estoy preocupado, pero si estaré bien”, finalizó.