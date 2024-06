Ninel Conde y el vocalista de Kiss tomarán el escenario de TCMS con Jecsinior y “Tavo”

La décima gala de Tu Cara me Suena (TCMS) promete ser una noche llena de talento y sorprendentes transformaciones, con géneros variados como pop, salsa, música regional mexicana y rock, entre otros.

Niah nos cautivará con su interpretación al ritmo de pop con Don’t Start Now de Dua Lipa, mientras que Ramzi traerá el ritmo y la energía de Justin Bieber con Baby.

Por otra parte, Brian Cálar encenderá el escenario con Pepas de Farruko, y Gustavo Gamboa será el vocalista de Kiss, Paul Stanley, quien tendrá la tarea de imitar y cantar I Was Made For Lovin You, de la mítica banda de rock.

Alita Salazar interpretará Cuando una mujer de Melina León, y Elena Umaña protagonizará un dilema emocional con Qué bello de Kiara.

Rosibel Carvajal nos emocionará al traer la presencia de Jessi Uribe al escenario, prometiendo una interpretación cargada de sentimiento con la canción Le hace falta un beso.

Jonathan Samuel se sumará a la noche con La estrella de David como Juan Bau, mientras que Jecsinior Jara encenderá la pista con el Bombón asesino siendo Ninel Conde.

Bryan Villalobos, finalmente, tendrá que emular la voz del dominicano Juan Luis Guerra, con la canción A pedir su mano.

Cada participante está preparado para deslumbrar al jurado y al público con su talento y dedicación en la emocionante décima gala.

