Niah revela a sus seguidores lo que no le gusta de ‘Tu Cara me Suena’

La participante de Tu Cara me Suena (TCMS), Niah, compartió con sus seguidores lo que no le gusta del programa hasta el momento.

A través de su cuenta de TikTok, reveló los “desafíos” que ha enfrentado para llevar a cabo sus imitaciones en el concurso.

"Cosas que no me gustan desde que estoy en 'Tu Cara me Suena'. Cosa número uno: mis pestañas. Salieron del grupo, no existen, se fueron, se eliminaron con tanta pestaña postiza. Cosa número dos: mis uñas, uñas de hombre eternamente. No puedo ponerme uñas porque algunos personajes tienen uñas cortas, otras de colores", expresó la cantante.