“Mi mayor profesión es ser madre”: QQSM tuvo programa especial por el 15 de agosto

La noche de este martes, el programa ¿Quién quiere ser millonario? (QQSM) de su Teletica celebró el Día de las Madres con un episodio especial cargado de emoción, conocimiento y vínculos familiares. Las participantes compartieron la "silla caliente" con sus hijos, en una dinámica que resaltó el valor de la maternidad y el esfuerzo compartido.

La primera dupla en participar fue Rosa Vindas Chaves, vecina de Heredia, junto a su hijo Jorge Gutiérrez, estudiante de economía y derecho.

“Mi mamá quería que yo lograra la meta de llegar a este programa. Mi mayor profesión es ser madre, para lo cual no hay título”, expresó Rosa. Jorge añadió: “La elección más valiosa que me ha dado mi madre es no rendirme, seguir adelante y hacer las cosas bien, porque las cosas se hacen bien o no se hacen”.

Ambos lograron avanzar hasta la pregunta número nueve, donde se enfrentaron al reto de identificar cuál es el ave más rápida del mundo. Al no estar seguros de la respuesta, mejor se retiraron con ₡1.7 millones.

Se quedaron en la Pregunta nueve (₡2.5 millones):

¿Cuál es el ave más rápida del mundo?

A: Águila

B: Cóndor

C: Albatros

D: Halcón peregrino (Respuesta correcta)

Segundos participantes

La segunda pareja fue María Fernanda Díaz Valverde, maestra en dos escuelas, y su hijo Rogelio Sánchez, asesor en ferretería y estudiante de ingeniería en sistemas.

Estos vecinos de San Francisco de Dos Ríos compartieron su experiencia con entusiasmo, “este especial es muy importante porque estoy con mi hijo, que es la persona más especial de mi vida. Siempre le digo que nunca hay que darse por vencido, siempre luchar hasta llegar a la meta”, dijo María Fernanda.

Ellos lograron avanzar hasta la pregunta 10, por ₡3.5 millones, relacionada con el primer periódico publicado en Costa Rica. Al no estar seguros de la respuesta correcta, decidieron retirarse con ₡2.5 millones.

El primer periódico publicado en Costa Rica fue:



A: El Imparcial

B: La Prensa Libre

C: El Noticioso Universal (Respuesta correcta)

D: La Nación



El especial fue parte de la nueva temporada del programa, que se transmite todos los martes de 8 p. m. a 9 p. m. por Teletica Canal 7, Teletica.com y TDMAX.

Los episodios están disponibles en este enlace para quienes deseen revivir los momentos más emocionantes.