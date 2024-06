Mamá de “Tavo” Gamboa sobre críticas: “Me duelen, pero trato de que no me afecten”

Marielos Arias González, mamá de “Tavo” Gamboa, estuvo presente en la décima gala de Tu Cara me Suena (TCMS), para apoyar a su hijo.

En una entrevista con Teletica.com, compartió sus pensamientos sobre la participación de Gamboa en el programa y cómo se siente respecto a las críticas que él ha recibido en redes sociales.

"Como madre me duelen, pero trato de que no me afecten demasiado. Siempre le he enseñado a ser valiente y a aceptar tanto lo bueno como lo malo, sin dejar que le afecte el corazón. Estoy orgullosa de él porque ha aprendido a manejar las críticas sin que le afecten", dijo González.

A pesar de que el participante no ha ganado una gala, su madre expresó que para ella él ya es un ganador y le envía un mensaje muy especial: “Aunque queden solo dos galas, para mí él ya es un ganador. Que Dios lo bendiga mucho, que tenga fuerza y que siga adelante sin retroceder”.



Cabe recordar que días atrás, Victoria Fuentes, esposa del humorista, pidió respeto para la participación de su esposo en TCMS. Ella destacó el gran esfuerzo que él ha puesto en imitar a cada personaje con respeto y dedicación. Además, reveló su tristeza por los comentarios negativos en redes sociales, señalando que no entiende por qué la gente critica el físico de los demás, “si no es problema de ellos”.

