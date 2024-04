Este concursante de ‘Tu Cara me Suena’ cantará polémica canción que Shakira dedicó a Piqué

15 de abril de 2024, 8:10 AM

Los participantes tienen claro que cada semana, al subir al escenario, no solo están ahí para entretener al público, sino también para desafiarse a sí mismos y mantener su posición o buscar alcanzar la cima.

En la tercera gala de Tu Cara me Suena (TCMS) , todos los participantes tendrán cambio de género.

Bryan Villalobos enfrentará la difícil tarea de imitar a la artista top del momento, Shakira , con Bzrp Music Sessions, Vol. 53 . Tiene claro que debe sacar su “loba interior” para no quedar de último en la tabla de puntuación. Mientras tanto, Rosibel Carvajal buscará conquistar a la tribu (jueces) interpretando a Camilo con el tema Vida de rico .

Niah interpretará a Nacho con su canción Niña bonita, mientras que Ramzi intentará recuperar su posición imitando a la canadiense Céline Dion con All By Myself. Alita Salazar asumirá el papel del “Rey del pop”, Michael Jackson, cantando Billie Jean.