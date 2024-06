“Es un regalo que va dedicado al cielo”, dice Jonathan Samuel tras ganar TCMS

Jonathan Mora Rodríguez, conocido como Jonathan Samuel, es el ganador de la sétima temporada de Tu Cara me Suena (TCMS).



Desde las primeras galas, el talentoso artista deslumbró al público con su habilidad para la imitación y se posicionó como uno de los favoritos, prueba de ello es que obtuvo casi el 34% de los votos de la audiencia, encargada de elegir al ganador de esta temporada.



En su última gala, Mora interpretó a Juan Gabriel y donó los 7 millones de colones del gane a la fundación Unidos contra el cáncer.



Teletica.com conversó con el cantante, quien dice estar muy agradecido por participar en el formato y que dio “lo mejor de sí”, frutos que ahora recoge con su triunfo. A continuación, la entrevista completa.



Jonathan, ¿qué se siente ganar? Cuando inició el programa, ¿se veía llegando a la final y ganando?



Verme como finalista era mi fe, uno entra a un programa así, intentando darlo todo y hacer un buen papel, pero las cosas pueden cambiar en el camino. Aunque tenía la fe de llegar a esta final, que Dios me permite llegar, sí fue sorpresivo porque aquí no importaba el trabajo que uno haya hecho, sino el voto de las personas.

Fue muy alegre, muy bonito saber que me apoyan, me apoyaron. Al final este programa no es por mí, es un sueño, sí, pero lo importante es esa ayuda social.



Ahora que lo menciona, hablemos de la ayuda social. ¿Qué fundación es?, ¿qué hace?



Con el premio de esta final, estos 7 millones de colones se los donamos a la fundación Unidos contra el cáncer. Ellos están de lleno con la causa, no solo con las personas que padecen de cáncer, también con los familiares. Les dan soporte, ayuda. Es una forma integral, de cualquier tipo de cáncer.

Para mí es una bendición poder, con mi trabajo, con mi talento, ayudar a este maravilloso proyecto. Siento que estoy sirviendo de instrumento para llevar alivio, desde lo que humanamente se puede.



Sabemos que su nombre artístico es por un hijo que perdió, en esta temporada también falleció su abuelita, ¿este gane va dedicado al cielo?



Sí, es un regalo que va dedicado al cielo. De hecho que en la final se me hacía un nudo en la garganta. Hay canciones con letras profundas y yo me imaginaba a mi abuelita ahí, como siempre, apoyándome y diciéndome que ella me lo dijo, que yo estaba para hacer esas payasadas (risas).

Abuela pudo seguirme en las primeras tres galas, ella me transmitía una alegría increíble, es duro saber que ya no está. Mi papá también, me impulsaron a cantar desde siempre y creían en mí. Mi hijo era muy pequeño, pero aun así ese amor tan grande quedó plasmado en mi nombre artístico. Todo esto va dedicado a mi familia, a los que están y a los que partieron.

¿Cómo lo apoyó su familia?



Mi esposa siempre ha estado ahí, mis hijas. Fue uno de mis pilares, porque los personajes, los artistas, me sacaban cada semana de mi zona de confort. Con Tini, recuerdo que tenía que quitarme el pelo de la cara como lo hace ella, entonces en la casa me ayudaron a practicar con una peluca, y así con cada artista, todas las semanas. Sin ese apoyo, no hubiera podido lograr todo esto.



¿Y sus compañeros? ¿Cómo se siente crecer profesionalmente con artistas como ellos a su lado? ¿Qué le dijeron de su gane?

Para mí, una de las cosas más importante era ganar con el apoyo de ellos, saber que me lo merecía y que ellos opinaban lo mismo. Al final, hicimos una gran familia, espero seguírmelos topando en la vida y en el trabajo. Cuando llegaron y me dijeron que me lo merecía, que qué orgullo, es tan gratificante, se siente tan bien.

Hicimos un amigo secreto, yo le di a Rossi y a mí me dio Cálar, fue muy lindo y muy emotivo. De verlos todos los días, a saber que nos vamos a ver una vez perdida, se siente ese vacío, esa nostalgia. De hecho, ya yo ponía la dirección de Televisora de Costa Rica y me marcaba como si fuera mi lugar de trabajo en el Waze. Pero es un proceso de crecimiento y sé que todos vamos para mejores lugares.



El público habló y votó por usted, ¿cómo se siente ese abrazo de los televidentes?



Estoy completamente agradecido, no me queda más que decirles que gracias: por creer en mí desde la gala uno, por haber conectado tan lindo. A todos les agradezco demasiado y les deseo miles de bendiciones.

Esto sigue, seguiré haciendo música, la proyección que logramos gracias a Teletica es un impulso. Les puedo decir a los seguidores que estén atentos a mi trabajo, espero ese apoyo y ese abrazo, de verdad es una bendición.



¿Le gustaría participar en otro formato?



Qué vacilón, eso hablaba con una de mis hijas ahora. Definitivamente, es retador y sabemos la calidad que el canal exige, pero estoy completamente anuente a aceptar otro reto.