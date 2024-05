Don Omar, Ivy Queen, Nodal y Chayanne se reunirán en el escenario de TCMS

La competencia en Tu Cara Me Suena (TCMS) se intensifica con el paso de las semanas. Los participantes se esfuerzan por ofrecer un espectáculo inolvidable cada domingo.

En la sétima gala, esto no será diferente. Los artistas a imitar desafiarán a los participantes, quienes buscarán emular sus voces en una amplia gama de géneros: desde el pop rock hasta el reguetón.

Para este próximo domingo, usted podrá disfrutar de un espectáculo lleno de talento y diversidad musical. Niah será Myriam Hernández y deleitará con el clásico Huele a peligro, mientras que Alita Salazar llevará al público en un viaje romántico con Comienza a amanecer de Perla.

Bryan Villalobos sorprenderá al encarnar al mexicano Christian Nodal con su interpretación de No te contaron mal, mientras que Jonathan Samuel enamorará al estilo de Sandro con Porque yo te amo.

Rosibel Carvajal se transportará al glamour de la Gran Manzana con su interpretación de New York, New York de Lady Gaga, mientras que Ramzi se moverá con el éxito Moves Like Jagger de Maroon 5, liderado por Adam Levine.

Gustavo Gamboa pondrá a bailar a todos con su energética actuación como Don Omar, llevándonos al ritmo contagioso de Danza Kuduro. Jecsinior Jara traerá la esencia de Chayanne con su interpretación de Bailando bachata, mientras que Elena Umaña cantará Yo quiero bailar de Ivy Queen.

Finalmente, Brian Cálar emocionará con Ya lo sé que tú te vas del “Potrillo”, Alejandro Fernández.

Sin lugar a dudas, la sétima gala promete ser aún más emocionante, competitiva e inolvidable. No se pierda todos los detalles de TCMS aquí.