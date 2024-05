Bryan Villalobos recibe calificación perfecta y triunfa como James Brown en TCMS

Bryan Villalobos resultó ganador de la sexta gala de Tu Cara me Suena (TCMS) con su imitación de James Brown y el tema I Feel Good.

El participante recibió calificación perfecta por parte del jurado y, gracias a su esfuerzo, donará tres millones de colones a la Fundación Amor y Esperanza, que se dedica a promover el desarrollo integral de las personas con discapacidad múltiple, física y cognoscitiva.



"Trabajé muy duro y siento que, en general, empecé con el pie izquierdo en las primeras galas. No me fue muy bien. Como a partir de la cuarta gala fui escalando un poquito, en la quinta, mucho mejor y ya la sexta, pues ya se me dio, por fin", exclamó el ganador.