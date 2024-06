Brian Cálar triunfa en la semifinal de 'Tu Cara me Suena'

Brian Cálar fue el gran ganador de la semifinal de Tu Cara me Suena (TCMS) con su imitación de Alexandre Pires. Logró cautivar a los jueces y se colocó en primer lugar en la tabla con 35 puntos, obteniendo así un pase a la gran final y manteniendo viva su posibilidad de coronarse ganador nuevamente.

"La verdad, no me esperaba ganar. Me tomó por sorpresa y realmente fue un regalo muy especial. El mejor regalo que pude recibir en una semifinal fue pasar a la gran final junto con mis compañeros y, por supuesto, tener la oportunidad de apoyar nuevamente a una nueva fundación", dijo el ganador.