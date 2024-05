Brian Cálar triunfa como Alejandro Fernández en la sétima gala de TCMS

En la gala siete de Tu Cara me Suena (TCMS), Brian Cálar se llevó el triunfo con su imitación de Alejandro Fernández.

Gracias a su esfuerzo, dedicación y talento, se impuso ante sus compañeros con una calificación de 35 puntos.

"Me siento realmente emocionado y muy agradecido con los profesores, los jurados y mis compañeros. Este logro representa el resultado de un gran esfuerzo, semana tras semana. Es muy gratificante recibir este premio, ya que refleja la recompensa por todo ese trabajo. Además, me llena de alegría poder apoyar los proyectos que desde el primer día se ganaron mi corazón y que he anhelado ayudar desde hace semanas", dijo el ganador.