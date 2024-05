Brian Cálar muestra su lado más sensible en TCMS al recordar a un ser amado

El participante Brian Cálar no pudo contener las lágrimas al finalizar su presentación como Alejandro Fernández, en la que cantó Ya lo sé que tú te vas.

Este tema le recordó a su abuela fallecida, Débora Méndez Villalobos.

"Para ser honesto, cuando estaba practicando, los profesores me decían que me acordara de alguna ex que me haya roto el corazón y que cantara pensando en ella. Pero, una hora antes de salir al escenario, empecé a recordar a mi abuela y pensé: esta canción es para ella. Quiero cantarla para que ella la sienta", dijo el artista.