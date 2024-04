Bailarina de TCMS pide matrimonio a su novio César Fuentes

La bailarina de Tu Cara me Suena (TCMS) , Ari Hernández , está viviendo un momento muy especial. Recientemente, ella compartió un video en su cuenta de Instagram, en el que muestra cómo le pidió matrimonio a César Fuentes , exparticipante de Nace una Estrella.

"Sí, yo le pedí matrimonio primero a César, él no se lo esperaba. Empecé a planear el momento hace como un mes, lo llevé a un picnic en Sarapiquí y ahí sucedió todo", expresó la bailarina muy ilusionada.

“Yo creo que César es una de las personas que se merece cosas muy bonitas, entonces le dije que si quería pasar el resto de su vida conmigo y que hace cinco meses él a mí me pidió que fuera su novio, yo ahora cumpliendo cinco meses le pedía que se casara conmigo”, añadió.

Ari le mencionó a este medio que al día siguiente, él le propuso ser su esposa y que el momento fue realmente especial: “Me siento realmente feliz, contenta y en paz. Me siento muy enamorada y estoy segura de que César es una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida y una de las mejores personas que he conocido”.