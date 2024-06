Alita Salazar triunfa en novena gala de TCMS con imitación de Raphael

Alita Salazar, finalmente, logró alcanzar la victoria en Tu Cara me Suena (TCMS), después de una larga espera. Entre lágrimas, recibió la noticia de su triunfo, un momento que muestra el enorme esfuerzo y dedicación que puso en cada presentación.

"Me puse la meta de lograrlo con un cambio de género y, gracias a Dios, se pudo. Me preparé muchísimo. No tiene idea de cuánto lo pensé y lo estudié. Hice muchas cosas para estar lista", dijo la ganadora.