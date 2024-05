Álex Costa considera que este participante es de los más completos que ha tenido TCMS

En la sétima gala, el juez Álex Costa le dijo a Jonathan Samuel que lo considera uno de los participantes más completos que ha tenido Tu Cara me Suena (TCMS).

Esto lo mencionó después de disfrutar de la imitación de Sandro, en la que el concursante logró capturar casi a la perfección al artista argentino.

El participante se sintió honrado por el comentario del juez. Eugenia Fuscaldo y Duvalier Quirós también quedaron complacidos con la espectacular presentación del vecino de Guadalupe.

"El comentario me dejó frío, porque hay muchos artistas que han pasado por aquí, a los que admiro mucho. No mencionaré nombres porque no quiero dejar a nadie fuera; pero sigo a muchos de ellos, asisto a sus conciertos y me encanta su calidad.

"Para mí, recibir ese reconocimiento es muy significativo. Estoy muy agradecido con Álex por sus palabras", mencionó el participante.