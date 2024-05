Actor de ‘El barrio’ y ‘JuanKa ido del cielo’ será el invitado de la sétima gala de TCMS

En la próxima gala de Tu Cara me Suena (TCMS), el invitado especial será el actor nacional Eduardo Quesada, quien tendrá la tarea de personificar a “El Rey del Rock and Roll”, Elvis Presley.

Con el clásico Jailhouse Rock, Quesada promete contagiar al público con la energía y diversión que la puesta en escena brinda.

"Estoy muy emocionado. La verdad cuando vi el video pensé que no lo iba a lograr. Fue difícil, se me olvidaba la letra y me decía: no lo voy a lograr. Al final, ya tengo lista la presentación", dijo el invitado.