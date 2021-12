Sonia, con 60 años, es responsable de su hijo y de dos hermanos con discapacidad

Sonia Mata tiene 60 años y es la responsable de cuidar a su hijo, Kevin, quien padece de una enfermedad todavía sin diagnosticar que le provoca graves convulsiones. Además, cuida a sus dos hermanos que viven con ella: Javier, quien sufre una grave diabetes que obligó a amputarle ambas piernas y Luis Alberto, quien tiene una discapacidad visual.

Sonia le ha hecho frente a sus dificultades a lo largo de los años con mucha valentía. Desde su casa, en la esquina de una transitada calle de Paraíso de Cartago, lucha por su familia en medio de una condición desoladora: la casa apenas tiene piso, la estructura está herrumbrada y, por esa misma putrefacción estructural, la instalación eléctrica está tan deteriorada que supone un grave peligro para esta familia.

Cada uno de ellos carga con su propio dolor e inquietantes emociones. Javier, uno de los hermanos de Sonia se quedó sin piernas debido a una diabetes maltratada y sin diagnosticar durante muchos años.

Cada día le presenta una nueva lista de retos a Javier; para ir al baño de la casa, hay que pasar por unas escaleras, lo cual hace que el acceso a esa área de la casa le sea imposible. Por eso, debe hacer sus necesidades y bañarse en el mismo cuarto en el que duerme.

“Para mis necesidades tengo un servicio provisional que hice a la par de mi cama, y cuando quiero orinar tengo un balde, porque no puedo ir al baño, hay una grada que no me deja bajar”, agregó.