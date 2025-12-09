Vivir entre paredes rotas: el peligro que acecha a una familia en Alajuelita

En Alajuelita, San José, Johan enfrenta cada día los retos de cuidar a sus padres y a su hermano Elber, una persona con trastorno del espectro autista, mientras viven en una vivienda deteriorada y peligrosa.



La casa presenta paredes perforadas, láminas de zinc desprendidas y un baño en mal estado. Las goteras y el piso dañado convierten tareas cotidianas en riesgos constantes, especialmente para don Miguel Ángel y doña Carmen, quienes tienen movilidad limitada (ver video adjunto de Telenoticias).

“Si no estoy yo, ellos tienen que esperar a que yo venga para poder sacarlos”, explica Johan. Su madre ha sufrido fracturas por caídas y su padre múltiples accidentes menores. Elber requiere supervisión constante, lo que aumenta la tensión familiar.



Sueños de Navidad, iniciativa del Club de Leones con Teletica, invita a la ciudadanía a sumarse a la causa para transformar la vida de esta familia y brindarles un hogar digno.

Las donaciones pueden hacerse: en colones al 800-800-807, en dólares al 800-800-815, o por SINPE móvil al 8322-6111. Vea todos los canales disponibles en la imagen anterior.

